Китай потерял иностранные инвестиции на 3 млрд долларов

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Институт международных финансов (IIF) сообщил, что отток иностранного капитала из Китая продолжается шестой месяц подряд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Breitbart.

По состоянию на июль было выведено 3 млрд долларов из рынка облигаций, общая сумма которого составляет 20 трлн долларов.

Международная торговая группа IIF отметила, что иностранные инвесторы впервые за четыре месяца сбросили китайские акции, что привело к чистому оттоку средств с фондового рынка в размере более миллиарда долларов. Аналитики IIF заявили, что это была самая продолжительная полоса неудач для иностранного капитала в Китае с тех пор, как компания начала мониторинг китайских рынков с 2005 года.

Факторами оттока иностранного капитала аналитики назвали замедление экономического роста Китая на 0,4 процента во втором квартале и суровые карантинные меры властей из-за коронавируса, отпугнувшие иностранный бизнес от китайских городов.

Американский аналитический центр при НАТО «Атлантический совет» предположил, что вывод капитала может быть первым проблеском преднамеренного «отдаления» от Пекина – возможно, вызванного снижением доверия к китайскому партнеру и опасениями по поводу вторжения Китая на Тайвань.

Китай остается привлекательным рынком для крупных инвесторов, но растущее восприятие рисков от карантинных мер и возможных западных санкций затуманивает блеск финансовых выгод.



