Китай потенциально может закупать в Казахстане до 3,5 млн тонн пшеницы - Продкорпорация

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя АО «НК «Продкорпорация» Самат Теньбаев высказался об экспортном потенциале казахстанской пшеницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы наблюдаем последние два-три года усиливающуюся конкуренцию на традиционных рынках Казахстана по сбыту пшеницы, продуктов переработки - это Центральная Азия», - сказал Самат Теньбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, Казахстан отгружает туда до 5 млн тонн пшеницы.

«В связи с конкуренцией, которая сейчас усилилась, с апреля активно проводится работа по открытию рынка КНР. Основным сдерживающим вопросом является инфраструктура - пропускная способность. За полгода отгружено порядка 0,5 млн тонн. Это не только продкорпорация – все участники мирового рынка. Потенциал, ближайшая цель - довести до 1 млн тонн. 3,5 млн, потенциально, они могут у нас забирать», - отметил спикер.