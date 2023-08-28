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    Китай потенциально может закупать в Казахстане до 3,5 млн тонн пшеницы - Продкорпорация

    28 Августа 2023, 14:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя АО «НК «Продкорпорация» Самат Теньбаев высказался об экспортном потенциале казахстанской пшеницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы наблюдаем последние два-три года усиливающуюся конкуренцию на традиционных рынках Казахстана по сбыту пшеницы, продуктов переработки - это Центральная Азия», - сказал Самат Теньбаев на брифинге в СЦК.

    По его словам, Казахстан отгружает туда до 5 млн тонн пшеницы.

    «В связи с конкуренцией, которая сейчас усилилась, с апреля активно проводится работа по открытию рынка КНР. Основным сдерживающим вопросом является инфраструктура - пропускная способность. За полгода отгружено порядка 0,5 млн тонн. Это не только продкорпорация – все участники мирового рынка. Потенциал, ближайшая цель - довести до 1 млн тонн. 3,5 млн, потенциально, они могут у нас забирать», - отметил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Китай Сельское хозяйство Зерно
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