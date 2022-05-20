Китай планирует запустить проект по поиску пригодных для жизни планет

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Команда китайских астрономов намерена в рамках проекта CHES (Closebly Habitable Exoplanet Survey) запустить в космос оптический телескоп для поиска потенциально пригодных для жизни планет, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Согласно проекту, оптический телескоп с диаметром зеркала 1,2 м будет выведен на гало-орбиту возле второй точки Лангража (L2) и в течение пяти лет проведет исследование 100 звезд, похожих на Солнце. По расчетам, вокруг таких звезд, подобных Солнцу, вращаются космические объекты, расположенные в обитаемой зоне.

В результате китайские исследователи рассчитывают открыть порядка 50 планет, подобных Земле и пригодных для жизни в привычном для нас виде. Однако большинство из них находятся на расстоянии сотен световых лет от Земли.

По словам профессора Китайской академии наук Цзи Цзяньхуа, на сегодняшний день количество подтвержденных экзопланет превысило 5 тыс., около 50 из них похожи на Землю, находящиеся в обитаемой зоне.

«Открытие близлежащих пригодных для жизни миров станет большим прорывом для человечества и расширит наше жизненное пространство в будущем», - цитирует ученого «Синьхуа».

Помимо поиска пригодных для жизни планет, миссия CHES проведет исследования темной материи и черных дыр.

К участию в проекте CHES будут приглашены иностранные астрономы.