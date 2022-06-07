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    Китай планирует полеты на Луну, Марс и за их пределы

    7 Июня 2022, 15:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К 2030 году Китай намерен отправить своих первых астронавтов на Луну, а зонды - на Марс и Юпитер, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Китайское национальное космическое управление было создано в 2003 году с первоначальным годовым бюджетом в $300 млн. В 2016 году Китай открыл свою космическую отрасль для частных компаний, и сейчас они инвестируют более $1,5 млрд в год.

    В настоящее время над космическими проектами Китая работают около 300 тыс. человек, что почти в 18 раз больше, чем в американском космическом агентстве NASA.

    В результате в 2021 году Пекин вывел на орбиту первый модуль своей космической станции «Тяньгун» («Небесный дворец»). К концу текущего года планируется добавить к ней дополнительный модуль научной лаборатории «Mengtian science lab», а в следующем году космический телескоп «Xuntian». В будущем «Тяньгун» будет иметь собственную электростанцию, двигательную установку, системы жизнеобеспечения и жилые помещения.

    Три китайских астронавта уже приступили к шестимесячной миссии для работы на новой космической станции страны, что расценивается как последний шаг Китая на пути становления в качестве ведущей космической державы.

    Возможно «Тяньгун» заменит Международную космическую станцию (МКС), которая должна быть выведена из эксплуатации в 2031 году.

    Интересный факт, китайские астронавты не допускаются на МКС, т.к. законодательство США запрещает NASA делиться данными с Китаем.

    Руководитель космических проектов Портсмутского университета в Великобритании Люсинда Кинг считает, что полеты китайцев на Луну частично мотивированы возможностями извлечения редкоземельных металлов с ее поверхности.

    В свою очередь, директор Лондонского института космической политики и права, профессор Саид Мостешар полагает, что космическая программа Китая в большей степени продиктована желанием продемонстрировать миру свою мощь и технологический прогресс.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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