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    Китай отправил в космос два спутника с помощью ракеты-носителя с морской платформы

    8 Октября 2022, 09:30

    ЯНЬТАЙ. СИНЬХУА- КАЗИНФОРМ - Китай сегодня успешно запустил два экспериментальных спутника с пусковой платформы в Желтом море. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Экспериментальные спутники CentiSpace-S5/S6, оснащенные системой усиления спутниковой навигации LEO, стартовали в 21:10 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-11», после чего успешно вышли на заданную орбиту.

    Спутники будут использоваться для отслеживания состояния работы глобальной системы навигационных спутников в режиме реального времени. Кроме того, они протестируют возможность увеличения точности сигнала навигационной инфраструктуры и проведут испытания лазерной связи между спутниками.

    Данный запуск стал 441-м по счету для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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