Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Китай отменяет тесты на COVID-19 перед въездом в страну

    28 Августа 2023, 21:42

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китай отменяет необходимость предварительного тестирования на коронавирус перед въездом в страну. Об этом на очередном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает МИА «Казинформ».

    «Начиная с 30 августа, приезжающим в Китай лицам больше не нужно будет сдавать тесты на нуклеиновые кислоты или антиген-тест на COVID-19 перед въездом в страну», - отметил китайский дипломат.

    Напомним, что власти Китая с 8 января 2023 года отменили обязательный карантин по COVID-19 для прибывающих в страну лиц. Для въезда на территорию КНР требовался только отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 48 часов до вылета.

    В январе 2023 года Госкомитет по делам здравоохранения КНР исключил COVID-19 из списка инфекционных заболеваний категории «А».

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Китай Коронавирус в РК Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Форум по развитию прав человека «Китай-Центральная Азия» состоялся в Пекине
    Коронавирус выявили у пассажиров круизного лайнера, севшего на мель в Гренландии
    Рептилии в бегах: Массовый побег крокодилов с фермы произошел в Китае
    Казахстанские боксеры получат дополнительное вознаграждение за медали Азиады в Китае
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Фермеры ЗКО предлагают ограждать поля сеткой для защиты от сайгаков