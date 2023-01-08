Китай отменил обязательный карантин для приезжающих в страну

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – С 8 января 2023 года для прибывающих в Китай лиц отменяют обязательный карантин по COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно нововведениям, для въезда на территорию КНР потребуется только отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 48 часов до приезда. В случае отрицательного результата они смогут въехать в Китай без запроса кода здоровья в диппредставительствах КНР за рубежом при заполнении таможенной декларации о состоянии здоровья. А тем, у кого ПЦР-тест окажется положительным, рекомендуется отложить свою поездку до выздоровления.

В конце декабря 2022 года Госкомитет по делам здравоохранения КНР сообщил, что COVID-19 будет исключен из списка инфекционных заболеваний наивысшей категории «А». В связи с чем с 8 января снимаются антиковидные ограничения и большинство требований для авиарейсов и пассажиров, прибывающих в Китай, включая централизованный карантин и ПЦР-тестирование на коронавирус.

Китай возобновит реализацию мер безвизового транзита в течение 24, 72 и 144 часов и выдачу временных разрешений на въезд.

Кроме того, власти Китая возобновляют сообщение через сухопутные пограничные пункты пропуска. С 8 января стартуют процедуры по оформлению пропусков на въезд и выезд из пограничных зон страны.

Наряду с этим, с сегодняшнего дня возобновляется прием заявлений граждан КНР на получение паспортов для поездок за границу с целью туризма.

Возобновилось и обычное пассажирское сообщение между материковом Китаем и Гонконгом.

На прошлой неделе более десятка стран ввели тесты на COVID-19 для пассажиров, прибывающих из Китая, Пекин осудил эти меры. В частности, США, Франция, Австралия, Канада, Великобритания, Япония, Индия ввели обязательные тесты на COVID-19 и другие правила для лиц, прибывающих из Китая. Марокко приняло одну из самых строгих мер, полностью запретив въезд всем путешественникам из Китая.

До этого в Китае перестали публиковать ежедневные данные о ковиде.

Согласно исследованию британской компании по сбору данных о здоровье Airfinity, смертность от COVID в Китае возросла до 9 тысяч случаев в день. С начала пандемии в КНР скончалось от коронавируса 5267 человек.

В свою очередь, Китай считает, что противоэпидемические меры всех стран должны быть научно обоснованными и соразмерными, а также не влиять на нормальные обмены и сотрудничество между людьми. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

Казахстан же не планирует вводить усиленные и ограничительные меры для граждан Китая при въезде в нашу страну.



