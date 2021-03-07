Китай откроет больше возможностей для стран-партнеров инициативы «Одного пояса и Одного пути» – глава МИД КНР

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Китай откроет больше возможностей для партнеров в рамках сотрудничества по инициативе «Одного пояса – Одного пути» («ОП-ОП»). Об этом в воскресенье в Пекине заявил министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в рамках 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» с места событий.

По словам главы МИД КНР, Китай намерен и дальше продвигать международное сотрудничество в рамках «ОП-ОП» и «открыть больше возможностей для стран-партнеров «пояса и пути».

«Мы готовы работать со всеми сторонами, чтобы обеспечить высококачественное строительство «ОП-ОП», - отметил министр.

Ван И сообщил, что Китай совместно со всеми странами-партнерами намерен усилить сотрудничество в области строительства «цифрового Шелкового пути», «здорового Шелкового пути» и «зеленого Шелкового пути».

Одной из основных задач на период 14-й пятилетки (2021-2025 гг.) является создание новой системы экономики открытого типа, содействие высококачественному развитию в рамках совместной реализации инициативы «ОП-ОП».

В ходе следующей пятилетки в рамках «ОП-ОП» власти Китая планируют продвигать строительство «цифрового Шелкового пути», «здорового Шелкового пути» и «зеленого Шелкового пути», содействовать сопряжению программ развития КНР с аналогичными программами ведущих стран и регионов, а также укреплять сотрудничество в области производственных мощностей.

Кроме того, власти Китая в рамках «ОП-ОП» намерены расширить сотрудничество в развитии электронной коммерции, а в контексте развития «китайско-европейского экспресса» увеличить пропускную способность железных дорог и пунктов пропуска, направить усилия на строительство зарубежных складов и распределительных центров.

Как ранее сообщалось, в Пекине проходит 4-я сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 13-го созыва, которая завершится 11 марта.