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    Китай осуществил запуск пилотируемого корабля «Шэньчжоу-14»

    5 Июня 2022, 09:41

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китай отправил к орбитальной станции КНР пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-14» с тремя космонавтами на борту. Запуск осуществлен с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны в воскресенье в 10:44 по местному времени при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2F», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Пилотируемая космическая миссия «Шэньчжоу-14» завершит строительство орбитальной станции «Тяньгун» («Небесный дворец») с базовой трехмодульной структурой, состоящей из основного модуля «Тяньхэ» и лабораторных модулей «Вэньтянь» и «Мэнтянь». Экипаж этой миссии пробудет на орбите шесть месяцев.

    Как ранее сообщалось, орбитальную станцию преобразуют в национальную космическую лабораторию.

    По информации Китайского космического агентства пилотируемых запусков (CMSA), запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-14» с тремя космонавтами на борту осуществлен успешно.

    В ближайшее время будет осуществлена стыковка с национальной космической станцией. Затем экипаж приступит к выполнению поставленных перед ними задач.

    Фото: AP Photo/Andy Wong

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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