Китай осуществил первый запуск ракеты Long March-5B с космодрома Вэньчан

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Во вторник КНР осуществила первый успешный запуск ракеты-носителя Long March-5B («Великий поход-5В») с космодрома Вэньчан, расположенного в провинции Хайнань в Южном Китае, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Согласно сообщению, ракета-носитель Long March-5B стартовала в 18:00 часов по пекинскому времени с космодрома Вэньчан острова Хайнань с экспериментальной версией китайского пилотируемого космического корабля нового поколения и грузовой возвратной капсулой.

Длина ракеты достигает 53,7 м, диаметр – 5 м. Стартовая масса составляет 849 тонн, грузоподъемность при запуске на низкую околоземную орбиту – 22 тонны.

Данной вид ракеты имеет четыре стартовых ускорителя. В качестве топлива используется нетоксичное топливо на основе жидкого водорода, керосина и жидкого кислорода.

Ракета-носитель является усовершенствованной версией Long March-5 – первой китайской ракеты тяжелого класса, способной выводить на низкую околоземную орбиту до 25 тонн.

Это 3314-й запуск ракеты-носителя серии Long March.