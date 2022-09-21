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    Китай намерен развивать трансграничный туризм

    21 Сентября 2022, 16:09

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Министерство культуры и туризма КНР опубликовало проект, направленный на облегчение въезда иностранцам в приграничные районы Китая для посещения туристических объектов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В пояснении к этому проекту «о трансграничном туризме» говорится, что туристические группы, организованные турагентствами в приграничных районах Китая, могут «гибко» выбирать пункты въезда и выезда».

    Кроме того, этим проектом предполагается подписание соответствующих соглашений между Китаем и соседними государствами в области трансграничного туризма для осуществления взаимных туристических поездок.

    В проекте отмечается, что правительство КНР поощряет приграничные районы Китая укреплять сотрудничество с приграничными районами соседних стран для развития трансграничного туризма и создания туристических направлений в приграничье.

    По словам заместителя директора департамента Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел (МИД) КНР Лю Цзянпин, Казахстан и Китай являются дружественными соседними странами, приграничное сотрудничество имеет большие перспективы.

    «Туризм - одно из главных направлений между нашими государствами», - отметила китайский дипломат.

    Проект подготовлен министерством культуры и туризма совместно с МИД, Главным таможенным управлением, миграционной службой КНР. Республика Казахстан граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР) КНР. Согласно статданным, только с 1 по 21 июля текущего года СУАР посетило 25 млн туристов (рост на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года).


    Фото: AP Photo / Ng Han Guan




    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Туризм Китай Мировые новости
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