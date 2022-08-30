Китай намерен наладить полный цикл выращивания риса в космосе

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Спустя месяц экспериментальные семена риса, которые доставили в космос с лабораторным модулем «Вэньтянь», успешно проросли, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на опубликованное сообщение Китайской академии наук.

По словам руководителя программы выращивания растений в космосе Китайской академии наук (КАН) Чжэн Хуэйцюн, в настоящее время успешно начато проращивание семян риса, в частности, короткозерный рис пророс на 4-5 см. В ходе этого процесса тайконавты (так в Китае называют космонавтов – прим. ред.) будут собирать образцы, затем замораживать и сохранять их, после чего возвращать на Землю для анализа.

Она выразила надежду на то, что благодаря исследованию впервые в мире реализуют эксперимент по выращиванию риса на протяжении всего жизненного цикла от «семян до семян» в условиях космической микрогравитации.

Как отмечается в сообщении КАН, по мере развития пилотируемого освоения дальнего космоса, даже с учетом будущей высадки на Марс, невозможно полагаться только на продовольствие, доставляемое с Земли. Для удовлетворения долгосрочных потребностей в космических путешествиях необходимо решить проблему выращивания продовольствия в космосе.

«Будущее производство космических культур должно осуществляться в полностью изолированной искусственной среде. Выращиваемые в космосе культуры должны отвечать требованиям высокой урожайности и качества, высокой эффективности и низкого потребления энергии», - отметила Чжэн Хуэйцюн.

Как ранее сообщалось, в июле запустили первый лабораторный модуль «Вэньтянь». В октябре ожидается запуск второго модуля «Мэнтянь», после этого строительство китайской орбитальной станции «Тяньгун» («Небесный дворец») завершат, она примет Т-образную форму.

В последние годы власти Китая поступательно развивают национальную космическую программу. В прицеле китайских ученых, кроме завершения строительства первой космической орбитальной станции КНР в конце текущего года, также освоение Луны и Марса.



