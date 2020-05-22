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    Китай начнет очередную перепись населения в 2020 году

    22 Мая 2020, 12:20

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Китае в 2020 году стартует 7-я общенациональная перепись населения. Об этом анонсировано в опубликованном в пятницу на открытии 3-й сессии ВСНП 13-го созыва докладе о работе правительства, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Провести седьмую общенациональную перепись населения», - говорится в докладе.

    Как ранее сообщал Госсовет КНР, перепись начнется 1 ноября 2020 года и определит количество, структуру и географическое распределение населения.

    «Уровень урбанизации в Китае впервые превысил 60%», - указывается в докладе. В 2010 году доля городского населения составляла 49,6%.

    Напомним, что последняя 6-я перепись населения прошла в 2010 году. За 10 лет после проведенной в 2000 году 5-й переписи численность населения материкового Китая увеличилась на 73,9 млн человек. В целом, по состоянию на 2010 год численность населения материкового Китая превысила 1,3 млрд человек.

    Общенациональные переписи населения проводились в Китае в 1953, 1964, 1982, 1990, 2000 и 2010 годах.

    Фото: mandarinhouse.com

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Демография Китай Общество
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