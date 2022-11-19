Китай изучает возможность проведения в 2023 году форума «Один пояс – один путь»

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китай рассмотрит возможность проведения в 2023 году третьего международного форума «Один пояс – один путь». Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на 29-й неформальной встрече лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке.

«Прорабатывается возможность проведения в следующем году третьего форума международного сотрудничества «Один пояс – один путь», - приводит его слова МИД КНР.

По словам китайского лидера, это придаст новый импульс развитию и процветанию Азиатско-Тихоокеанского региона и всего мира.

Первый форум «Один пояс – один путь» прошел в Пекине в 2017 году.

Си Цзиньпин также отметил, что Китай готов со всеми партнерами реализовывать Соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), продолжать работу по присоединению к Всеобъемлющему и прогрессивному Соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (ТПП) и Соглашению о партнерстве в области цифровой экономики.

18 ноября в Бангкоке состоялась 29-я неформальная встреча лидеров стран-участниц АТЭС.



