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    Китай и Россия заблокировали санкции ООН в отношении Северной Кореи

    27 Мая 2022, 10:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Китай и Россия в четверг заблокировали в Совете Безопасности ООН введение более жестких санкций против Северной Кореи, инициированных США в связи с серией ракетных испытаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Hill.

    Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что проект резолюции не был принят по причине отказа США принять другие предложения, кроме введения санкций.

    В свою очередь Россия и Китай предложили встречную резолюцию, которая ослабила бы санкции в отношении Северной Кореи из-за гуманитарных проблем, связанных с голодом и вспышкой коронавируса, что не было поддержано американской стороной.

    Отмечается, что если бы усилия США увенчались успехом, ООН впервые с 2017 года ужесточила бы санкции в отношении Северной Кореи.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    ООН США Корея Мировые новости
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