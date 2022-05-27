Китай и Россия заблокировали санкции ООН в отношении Северной Кореи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Китай и Россия в четверг заблокировали в Совете Безопасности ООН введение более жестких санкций против Северной Кореи, инициированных США в связи с серией ракетных испытаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Hill.

Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что проект резолюции не был принят по причине отказа США принять другие предложения, кроме введения санкций.

В свою очередь Россия и Китай предложили встречную резолюцию, которая ослабила бы санкции в отношении Северной Кореи из-за гуманитарных проблем, связанных с голодом и вспышкой коронавируса, что не было поддержано американской стороной.

Отмечается, что если бы усилия США увенчались успехом, ООН впервые с 2017 года ужесточила бы санкции в отношении Северной Кореи.





