Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.56

    rub/kzt 7.76 cny/kzt 70.34
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Китай и Непал планируют построить трансгималайскую железную дорогу

    12 Августа 2022 12:39

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Власти Китая подтвердили намерение оказать помощь Непалу в проведении технико-экономического обоснования проекта трансграничной железной дороги между Китаем и Непалом. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Китай окажет помощь Непалу в проведении технико-экономического обоснования проекта трансграничной железной дороги между Китаем и Непалом и течение года направит в Непал экспертов для проведения изыскательских работ», - сообщил дипломат.

    В среду, 10 августа в Циндао (провинция Шаньдун) состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств Китая и Непала.

    Как сообщают местные СМИ, по предварительным расчетам, соотношение мостов и тоннелей по всему проекту маршрута железной дороги Китай-Непал превышают 90%, в связи с чем стоимость строительства одного километра составляет около 200 млн юаней (около $30 млн).

    Протяженность планируемого трансграничного участка железнодорожной магистрали между Китаем и Непалом менее 200 км с высотой перепада в более 1000 метров.


    Фото: sun9-5.userapi.com

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    #Транспорт #Китай #Дороги #Мировые новости #Железная дорога
    Новости по теме
    Новости по теме
    Объемы добычи нефти и газа в Китае достигли рекордного уровня
    Число жертв наводнения на северо-западе Китая выросло до 16
    27 человек пропали из-за паводка на северо-западе Китая
    Выставка ЭКСПО Китай-Евразия перенесена из-за вспышки COVID-19 в СУАР
    Популярное
    1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
    3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
    4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    5 Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Новости партнеров