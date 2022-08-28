Китай готов укреплять международные связи для производства NEV-автомобилей

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Власти Китая намерены укреплять связи с другими странами в области производства автомобилей на новых источниках энергии (NEV). Об этом на этих выходных в ходе обращения к участникам IV Всемирного конгресса NEV-автомобилей заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Глава китайского правительства отметил, что Китай является крупнейшим производителем и потребителем автомобилей в мире. В последние годы в стране наблюдается быстрый рост производства автомобилей на новых источниках энергии (NEV).

«Китай продолжит укреплять международное сотрудничество в отраслях, связанных с NEV-автомобилями», - проинформировал премьер Госсовета КНР.

По его словам, при реализации международных проектов в сфере производства NEV- автомобилей КНР придерживается общепринятым нормам международного законодательства.

Ли Кэцян заверил, что Китай на взаимовыгодной основе готов работать со всеми заинтересованными сторонами для того, чтобы «сообща открыть новую главу в развитии автомобильной промышленности».

В Пекине с 25 по 28 августа проходит IV Всемирный конгресс NEV-автомобилей. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, КНР по итогам первого полугодия 2022 года экспортировала более 360 тыс. автомобилей на новых источниках э нергии (с ростом в более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года). Основными направлениями экспорта NEV-автомобилей, произведенных в Китае, являются страны Западной Европы и Юго-Восточной Азии.





Фото: kassioun.org