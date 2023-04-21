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    Китай готов сотрудничать с другими странами, чтобы обеспечить новые возможности для мирового развития - Си Цзиньпин

    21 Апреля 2023, 12:40

    ШАНХАЙ. КАЗИНФОРМ - Китай готов предоставить новые возможности миру на основе достижений в китайской модели модернизации. Об этом говорится в письменном обращении председателя КНР Си Цзиньпина в адрес участников форума «Ланьтин» на тему «Китайская модернизация и мир», который проходит в Шанхае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Китай готов сотрудничать с другими странами, чтобы обеспечить новые возможности для мирового развития благодаря новым достижениям модернизации китайского типа», - сообщил китайский лидер.

    Открывая форум, министр иностранных дел КНР Цинь Ган отметил, что модернизация страны с огромным населением обязательно придаст импульс восстановлению мировой экономики.

    По его словам, Китай стал крупным торговым партнером более чем 140 стран мира и регионов, каждый день в мир поступает 320 млн долларов США прямых китайских инвестиций, и ежемесячно в Китае открываются более 3000 предприятий, финансируемых иностранными инвесторами.

    «Поскольку население Китая, насчитывающее более 1,4 млрд человек, вступает в модернизацию в целом, Китай, безусловно, придаст более сильный импульс мировой экономике», - подчеркнул он.

    Глава МИД КНР сообщил, что для общего процветания народов мира необходимо общее развитие всех стран. «Один пояс, один путь» и Глобальная инициатива в области развития - это общественные блага, предоставляемые Китаем международному сообществу, а также открытая платформа для достижения общего развития и процветания.

    Он проинформировал, что за десять лет с момента запуска инициативы «Пояса и пути» сформирован пул из более 3000 проектов, что позволило привлечь инвестиций на сумму в 1 трлн долларов США.

    Форум «Ланьтин» проводится Министерством иностранных дел КНР. Он является платформой для обсуждения международных и региональных проблем, а также внешнеполитического курса Китая. В рамках нынешнего форума его участники проведут углубленный обмен мнениями по таким вопросам, как новое развитие Китая, содействие глобальному управлению, а также приверженности высокоуровневой открытости.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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