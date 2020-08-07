Кислородные концентраторы и средства защиты подарили медучреждениям предприниматели ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Несмотря на то, что Восточно-Казахстанская область на данный момент обеспечена всеми необходимыми санитарными средствами, неравнодушные жители региона продолжают оказывать свою помощь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Отметим, что в Восточном Казахстане проводится серьезная работа по оснащению коечного фонда необходимым оборудованием. На сегодняшний день в регионе в наличии 498 кислородных концентраторов, к имеющимся 196 аппаратам ИВЛ приобретено еще 50 аппаратов, к 57 цифровым рентгенам закуплено дополнительно 10. Запланирован закуп 200 мониторов, 200 инфузоматов, 3 ЭКМО, 178 пульсоксиметров, 12 ИВЛ, в том числе 2 детских (СРАР), 1 аппарат компьютерный томографии.

В борьбе с коронавирусом не осталось в стороне и женское бизнес-сообщество ОО «Niet.Woman». Проконсультировавшись с руководством многих больниц, в рамках благотворительной помощи были закуплены и поставлены в медицинские учреждения Усть-Каменогорска 70 кислородных концентраторов, 10 тысяч пар перчаток, 10 тысяч масок и 70 противочумных костюмов.

Как отмечает председатель ОО «Niet.Woman» Эльвира Аллахвердиева, инициатива поддержки медицинских работников исходила не только от сообщества бизнес-леди, но и от других общественников, помощь была оказана совместными усилиями спонсоров во благо здоровья жителей области.

«Мы занимаем активную, социально значимую позицию. И как общественное объединение не могли остаться в стороне. Мы видели последствия заболевания, а также скорость его развития. По этой причине решили направить средства для поддержки больниц и врачей. Общее содействие и понимание ситуации привели к тому, что мы смогли своевременно оказать помощь. Хочу выразить слова благодарности нашим спонсорам и жителям города, которые не остаются в стороне в такое нелегкое время. Идеи по нашим социальным и благотворительным проектам всегда находят поддержку в лице представителей государственной власти. И мы очень рады, что именно совместная деятельность приводит к достижению наилучших результатов. Сейчас для нас главное - это сплоченность и желание помогать людям», – резюмировала Эльвира Аллахвердиева.



