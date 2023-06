КИСИ вошел в топ «мозговых центров» мира Пенсильванского университета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский институт стратегических исследований вошел в топ «мозговых центров» мира Пенсильванского университета в номинации «Лучшая политика и институциональный ответ на Covid-19 в 2020 году» и вновь признан лучшим аналитическим центром Центральной Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт КИСИ.

28 января 2021 г. был презентован ежегодный рейтинг исследовательских и аналитических центров мира «Global Go To Think Tank Index Report» Пенсильванского университета, который считается наиболее авторитетным мировым рейтингом «мозговых центров». Рейтинг составляется в рамках программы «Аналитические центры и гражданское общество» под руководством профессора Джеймса МакГанна и со дня его основания он стал 15-тым по счету.

Пенсильванский университет проанализировал деятельность в 2020 году 11 175 аналитических центров в мире, 43 из которых представляли Казахстан.

В целом рейтинг формируется на базе результатов опроса оцениваемых центров, а также около 4 тыс. специалистов в области экономических и политических исследований, политиков и журналистов. На заключительном этапе в составлении рейтинга принимает участие группа авторитетных экспертов, на основе мнения которых происходит окончательное ранжирование. Для формирования рейтинга используется более 30-ти различных критериев, структурирующих «мозговые центры» на основании качества и репутации научной и аналитической работы, функциональной и организационной направленности, «узнаваемости» центра, проводимых конференций, брифингов и официальных встреч, а также ряда номинаций за особые достижения.

По итогам 2020 года Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ) вновь признан лучшим мозговым центром Центральной Азии.

Ведущие мозговые центры Центральной Азии*