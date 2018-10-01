КИСИ: Послание Президента - в центре повышенного общественного внимания

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор Казахстанского института социологических исследований, доктор социологических наук Зарема Шаукенова прокомментировала новое Послание Президента народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Время нового Послания символично совпало с важной датой новейшей истории нашей страны - практически ровно 21 год назад, 10 октября 1997 года Нурсултан Абишевич Назарбаев озвучил Стратегию Казахстан-2030, программный документ, который стал первым Посланием Президента народу Казахстана»», - сказала З. Шаукенова.

По ее словам, с тех пор ежегодные Послания Президента стали центром повышенного общественного внимания.

«Данные социологических опросов показывают высокую степень осведомленности казахстанцев о Посланиях Главы государства своему народу. При этом население постоянно возлагает на Послание большие надежды, зная, что поставленные в нем Елбасы задачи обязательно будут выполнены», - считает эксперт.

Каждое Послание Президента, по мнению З. Шаукеновой, всегда основывается на серьезных практических моментах, по ним можно оценить ожидаемые результаты.

«Не стал исключением и нынешний главный мессендж Президента народу, который является акцентировано социальным по своей сути. Неуклонное повышение уровня благосостояния народа, уровня жизни остается нашей главной целью и задачей, однако сегодня - и это особо подчеркивает Елбасы в новом Послании - речь должна идти о таком осязаемом критерии удовлетворенности, как качество жизни», - отметила она.

«Качество жизни - это многоуровневое и многосоставное понятие. Это состояние здоровья, продолжительность жизни, экология, питание, условия труда, бытовой комфорт, условия для людей с ограниченными возможностями, социальное окружение, удовлетворение культурных и духовных потребностей, благополучие семьи, доступ к знаниям, доступ к информации, свободное время и многое-многое другое. Президент в своем новом Послании говорит о необходимости высокого качества казахстанцев, обозначив конкретные шаги его достижения», - добавила З. Шаукенова.