Кишечную палочку нашли в сладостях в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре на одном из рынков и в крупном торговом доме обнаружились поддельные сладости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Наша жизнь».

В торговых точках продавали конфеты, имитирующие известные бренды. При этом в названии были изменены одна или несколько букв, чего в спешке покупатели просто не замечали.

После лабораторных исследований в таких конфетах обнаружилась кишечная палочка, а также превышение допустимого уровня дрожжей. А это может способствовать накоплению в организме токсичных веществ и вызвать дисбактериоз, нарушение обмена веществ, расстройство функций желудочно-кишечного тракта.

Как правило, на упаковочной обертке сообщается, что компания-производитель находится в Узбекистане. Однако при проверке выясняется, что по указанным адресам никаких кондитерских производств нет. Другими словами, все эти сладости производятся кустарным способом.

«Сегодня рынок Казахстана наводнен некачественными, а порой и опасными для здоровья товарами. Как правило, это контрафактная продукция. На фоне роста цен на продукты и товары, включая как продукты питания, так и товары повседневного потребления, наблюдается рост спроса на такую продукцию из-за низкой цены. Помимо вреда здоровью населения, контрафактная продукция наносит колоссальный ущерб экономике страны», — заявила врач и глава национальной ассоциация «Денсаулык» Бахыт Туменова.

Кроме сомнительных сладостей казахстанский рынок наводнен поддельными презервативами и алкоголем, а также лекарствами китайского производства, не прошедшими никакой экспертизы.