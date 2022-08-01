Кишечную инфекцию выявили у 44 детей в возрасте до двух лет в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали 149 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями и два - дизентерии. По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в 90% причина стала домашняя продукция и несоблюдение личной гигиены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, в основном кишечную инфекцию выявляют у детей в возрасте до 14 лет – 72%. При этом 44 случая зарегистрировали в группе малышей – от 0 до 2 лет.

«Летом, как правило, учащаются случаи пищевых отравлений. В этом году, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, отмечается снижение на 16%. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано. Специалистами выявлено 86 путей передачи, в том числе пищевой – 100%», - сообщили в пресс-службе.

В 62% причиной заболевания стала продукция домашнего приготовления, в 30% - несоблюдение личной гигиены, по 2% - овощи и фрукты, мясо и мясопродукты, 4% - молоко и молочные продукты. Из очагов исследовали 43 пробы питьевой воды, положительных находок нет.

«В регионе выявили два случая дизентерии. Микробный пейзаж дизентерией представлен Шигеллой Spp», - добавили в пресс-службе.

Санитарные врачи напомнили о необходимости соблюдения элементарных правил личной гигиены, условий хранения, приготовления продуктов.



