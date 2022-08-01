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    • Кишечную инфекцию выявили у 44 детей в возрасте до двух лет в СКО

    1 Августа 2022 13:14

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали 149 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями и два - дизентерии. По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в 90% причина стала домашняя продукция и несоблюдение личной гигиены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, в основном кишечную инфекцию выявляют у детей в возрасте до 14 лет – 72%. При этом 44 случая зарегистрировали в группе малышей – от 0 до 2 лет.

    «Летом, как правило, учащаются случаи пищевых отравлений. В этом году, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, отмечается снижение на 16%. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано. Специалистами выявлено 86 путей передачи, в том числе пищевой – 100%», - сообщили в пресс-службе.

    В 62% причиной заболевания стала продукция домашнего приготовления, в 30% - несоблюдение личной гигиены, по 2% - овощи и фрукты, мясо и мясопродукты, 4% - молоко и молочные продукты. Из очагов исследовали 43 пробы питьевой воды, положительных находок нет.

    «В регионе выявили два случая дизентерии. Микробный пейзаж дизентерией представлен Шигеллой Spp», - добавили в пресс-службе.

    Санитарные врачи напомнили о необходимости соблюдения элементарных правил личной гигиены, условий хранения, приготовления продуктов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Северо-Казахстанская область #Здравоохранение
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