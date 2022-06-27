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    Кирпичный завод и гидрометаллургический комплекс запустят в Акмолинской области

    27 Июня 2022, 16:30

    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Промышленный сектор Акмолинской области продолжает оставаться преобладающей отраслью в экономике региона. Об этом сообщил аким региона Ермек Маржикпаев на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В масштабах страны сегодня область производит 100% подшипников, каждый второй специализированный автомобиль (57,3%), трактор (46%), 65% зерноуборочных комбайнов, каждый четвертый килограмм золота (26,2%), каждую третью тонну мяса птицы (28,7%), шестую тонну обработанного молока (17,1%), каждое шестое яйцо, значительную часть муки (каждая 15-ая тонна) и растительного масла (каждая 22 тонна)», - поделился Е. Маржикпаев.

    Как отметил спикер, высокая динамика промышленного сектора обеспечивается за счет реализации новых проектов.

    Уже к функционирующему заводу «Енки» мощностью 60 млн штук кирпича в год дополнительно построили новый завод «Енки Плюс», который выпускает 30 млн штук кирпича в год.

    «Уже в ближайшее время планируем запуск крупнейшего кирпичного завода на территории республики, мощностью производства 120 млн штук в год – это ТОО «Эс Джи Брик», стоимость проекта 24,5 млрд тенге. Это позволит увеличить производство кирпича по области в два раза (до 304 млн штук в год)», - добавил глава региона.

    Также до конца года ожидается ввод нового, крупного гидрометаллургического комплекса мощностью 5 млн тонн золотосодержащей руды в год «Эр Джи Процессинг», стоимость проекта 105 млрд тенге.

    «Стабильно работает крупное предприятие мощностью 6 тыс. тонн мяса птицы в год, мы его ввели в прошлом году, в октябре текущего года завершится строительство третьей очереди «Макинской птицефабрики», которая является одной из крупнейших в Средней Азии. Ввод третьей очереди птицефабрики позволит снизить импорт мяса птицы на 15%», - отметил аким области.

    Наряду с этим, в полтора раза возросло производство мяса на 145,8% (81,5 тыс. тонн), масла сливочного - на 29% (1,5 тыс. тонн), сыров - на 5% (1,5 тыс. тонн), обработанного молока - на 3% (104,6 тыс. тонн)

    «В последние три года сохраняются высокие темпы роста в пищевой промышленности. По итогам 2021 года произвели местных продовольственных товаров на сумму в 142 млрд тенге с ростом на 16% к 2020 году. С начала текущего года местных продовольственных товаров произвели более чем на 66 млрд тенге», - пояснил Е. Маржикпаев.

    На сегодняшний день производство акмолинских товаропроизводителей превышает потребность населения области в 3,5 раза по пищевому яйцу, в 8 раз по мясу птицы, в 35 раз по муке, в 2,5 раза - по молоку.

    «Реализация до 2025 года 304 проектов на 1,3 трлн тенге позволит создать около 13,5 тыс. новых рабочих мест», - резюмировал спикер.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Промышленность Регионы Казахстана Общество
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