Кипр, Турция, Испания, Чехия и Россия: где продвигалось творчество акмолинцев

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская культура всегда интересовала другие страны своей самобытностью и традициями, где в орбиту познания входит не только ее исторический пласт, но и современные достижения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Ключом к уникальному культурному наследию, лучшему пониманию, сближению с культурами других стран стало направление «Современная казахстанская культура в глобальном мире», реализуемая в рамках программы «Рухани жаңғыру».

Благодаря этому проекту, несмотря на ограничительные меры, акмолинские творческие коллективы смогли принять участие в международных конкурсах и фестивалях, как в оффлайн, так и в онлайн формате.

В феврале прошлого года творческий коллектив областного драматического театра стал участником IV Международного театрального фестиваля «Пять вечеров на Кипре», предоставив на суд взыскательного зрителя драму «Панночка».

Самая большая копилка достижений у местных хореографических объединений.

В рамках проекта «Международные дистанционные фестивали детского и молодежного творчества «Алем» народный ансамбль танца «Шалкыма», приняв участие в Международном конкурсе хореографии и вокала «Astana global fest», стал обладателем Гран-при.

Детский образцовый хореографический коллектив «Полянка» на I международном заочном конкурсе детского творчества «ТВОЙ ШАНС», прошедшем в России, был награжден дипломом лауреата I степени. Летом прошлого года ансамбль удостоился высшей награды Гран-при на детском online конкурсе искусств «Детское время 20:20».

Народный ансамбль танца «Он алты қыз» за хореографическую композицию «Нұр шашу» стал лауреатом І степени Международного онлайн-конкурса творчества «Art carnival», проходившего в Москве. Эта награда стала не единственной у творческого объединения. Ансамбль стал обладателем дипломов Гран-при в Турции, I места в номинации «Народный танец» на конкурсе в столице Чехии Праге.

Популярный в стране коллектив хореографического народного ансамбля национальных танцев «Кокшетау» на международном онлайн конкурсе «World Art Games» в Испании с танцем «Жерүйық» занял ІІ место.

К слову, в этом году коллективы региона заняты поиском новых идей и подходов для презентации своего творчества, которое теперь известно и в дальнем зарубежье.