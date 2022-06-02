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    Кипр отменил для туристов все антиковидные ограничения

    2 Июня 2022, 21:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Власти Кипра сняли все антиковидные ограничения на въезд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Согласно информации Министерства туризма Кипра, путешественникам больше не нужно предъявлять справку о вакцинации, отрицательном результате ПЦР- или экспресс-теста на коронавирусную инфекцию. Потребуются только удостоверение личности и посадочный талон.

    Туристы должны надевать маски в автобусах, такси и в больницах. Рестораны, бары, кафе и ночные клубы Кипра имеют право самостоятельно ограничивать число посетителей.

    В прошлом году путешествие на остров было сопряжено с прохождением дополнительных тестов в жестких временных рамках, дополнительными расходами и заполнением объемных въездных анкет.

    Ранее сообщалось, что количество новых случаев заражения ковидом в мире снизилось на 11%.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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