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    • Кипр объявил о первом случае оспы обезьян

    3 Августа 2022 10:11

    НИКОСИЯ. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Кипра сообщило во вторник о первом подтвержденным факте заболевания оспой обезьян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

    Болезнь выявлена у 40-летнего мужчины после того, как он прошел лабораторное обследование в больнице общего профиля кипрской столицы. У пациента проявлялись клинические симптомы оспы обезьян. Стало известно, что мужчина часто выезжал за границу.

    Пациент помещен в специально оборудованную палату в больнице общего профиля Никосии для лечения случаев оспы обезьян.

    По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 27 июля более 18 тыс. случаев заражения оспой обезьян и пять смертей зарегистрированы в 78 странах мира, при этом более 70 процентов случаев инфицирования приходится на Европу и 25 процентов - на Америку.


    Фото: reuters.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    #Мировые новости #Оспа обезьян
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