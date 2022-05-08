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    Кинотеатр открыли в Форт-Шевченко

    8 Мая 2022, 09:51

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - После многолетнего перерыва в Форт-Шевченко открыли кинотеатр на 200 зрителей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Первый кинотеатр в Форт-Шевченко Тупкараганского района под названием «Заря Мангышлака» появился в 1954 году. Местные жители уже и не помнят, почему он закрылся.

    На церемонии открытия кинотеатра с уже новым названием участвовали и молодежь, и старожилы. С этим событием их поздравил аким Тупкараганского района Рахат Елтизаров. Красную ленту разрезали почетные жители района - Амангали Кузембаев и ветеран кино Фабиян Жолдыбаева.

    После этого жители района смогли бесплатно посмотреть первый в стенах этого кинотеатра фильм «Лето 1941 года», который вышел в этом году.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Культура Акимат Мангистауская область Кинематограф
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