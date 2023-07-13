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    Кинорынок Китая станет мировым лидером к 2025 году

    13 Июля 2023, 18:10

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Китайский кинорынок, в свое время пострадавший от пандемии COVID-19, вырастет в 2023 году и станет мировым лидером к 2025 году, говорится в отчете, опубликованном международной аудиторско-консалтинговой фирмой PwC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    В 2027 году кассовые сборы страны в кинотеатрах могут достичь отметки в 13,2 миллиарда долларов США, что составляет 27 процентов мирового рынка, говорится в отчете под названием Global Entertainment and Media Outlook 2023-2027.

    В отчете также подсчитано, что к 2027 году общий доход индустрии развлечений и СМИ Китая достигнет примерно 479,9 млрд долларов США, а совокупный годовой темп роста в течение следующих пяти лет составит 6,1 процента, что выше общемирового показателя в 3,5 процента.

    По данным PwC, к 2027 году размер китайского рынка интернет-рекламы достигнет 146,4 млрд долларов США, а совокупный годовой темп роста составит 9%.

    Китай уже стал крупнейшим рынком видеоигр и электронного спорта в мире, отмечает PwC, добавляя, что доход отрасли достигнет 115,5 млрд долларов США в 2027 году.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Китай Мировые новости Кинематограф
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