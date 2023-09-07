Кинопремьеры недели в Казахстане: «Акеге апарар жок», «Джулс», «Проклятье монахини 2»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Неделя порадует кинозрителей неплохими релизами, среди которых душевные комедии, яркие мультфильмы и продолжения знаменитых ужастиков, передаёт МИА «Казинформ».

Начнём список с премьер казахстанских фильмов, а именно с фильма «Жол» режиссёра Бакыта Кадер. После обучения в Нью-Йорке, длительной работы на телевидении и в проектах в качестве продюсера, композитора и звукорежиссёра, Кадер вдохновился на создание фильма с режиссерского взгляда.

Главный герой «Жол» – мошенник, притворяющийся слепым. Он оказывается в опасности из-за погони. Теперь ему предстоит помочь компании незрячих приятелей. Несмотря на криминальный синопсис, жанр фильма – комедия. В ролях Абилмансур Сериков особенно известный по ролям в «Дос-Мукасан», сериале «5:32» и другим, Жахан Утаргалиев, сыгравший главную роль в обеих частях «Джохана» и в фильме «Казахи против пришельцев», Еркен Губашев игравший в «Пацанской истории», «Игроке» и «Параолимпийце» и другие.

«Акеге апарар жок» от популярного режиссёра комедийных картин Тимура Дулатова. В его режиссёрской фильмографии такие картины как «Хотя бы кинода», «Вакцина от коррупции» и «Ажырасам».

Главный герой «Акеге апарар жок» потерял отца и отправляется на поиски человека, который получил его сердце. Несмотря на печальную завязку, история раскрывается в комедийной манере. В главных ролях: Рамазан Амантай, сыгравший обаятельного Еркоша во франшизе «Бизнес по-казахски» и многом другом, Дариға Бадыкова (франшизы «Хотя бы кинода», «Бизнес по-казахски и так далее»), Қылышбек Қасымбеков («Девушка аким») и Виктор Логинов («Юра дворник», «Беспринципные», «Счастливы вместе» и другие).

Комедийная фантастическая драма про инопланетного гостя «Джулс». Режиссёр Марк Тёртлтауб, продюсер фильмов оскароносной «Маленькая мисс счастье» и победитель многих конкурсов «Прощание».

На лужайку территории главного героя падает НЛО. Он пожилой человек с деменцией и справляется с этим как может. В первую очередь мужчина, роль которого играет невероятный Бен Кингсли, спешит помочь инопланетянину починить корабль. Фильм представляет собой юмористическую драму о старении, взаимоотношениях и помощи. Однозначно подойдёт для того, чтобы скрасить будничный вечер. Роли также исполнили: Гарриет Сэнсом Харрис, Джейн Кертин и другие.

«Приключения аргонавтов» – мультфильм про героическую мышку и её приключения в Древней Греции. Режиссёры: Давид Ало, Эрик Тости и Жан-Франсуа Тости. Страна: Франция.

Мышка Мэри с большим интересом наблюдала за подвигами местной знаменитости Ясона и мечтала стать настоящим героем. Её друг, кот Сэм очень боится опасности, но всё равно отправится на помощь подруге. Вместе им предстоит спасти город от гнева Посейдона.

В оригинале мультфильм озвучили: Кейси Чейз, Кристоф Лемуан, Эммануэль Кюртиль и другие. Фильм стал победителем премии Рэя Харрихаузена 2023 в номинации «Дух Харрихаузена».

«Пернатый патруль» – динамичная анимация о поиске себя и своего предназначения. Режиссёр: Лун Дун и Найджел В. Тирни. Сценарием занимался Роберт Н. Скир, известный по работе над мультсериалами Бэтмен, Человек-паук, Горгульи, Люди Х и другие. Страна: Китай.

Главный герой орлёнок вырос среди кур, ему становиться интересно узнать кто он и откуда. Орлёнок отправляется в Птицеград, где находит родственников и новую цель. Теперь в его планах вступить в команду Пернатого патруля, но для этого ему нужно справиться со страхом и доказать свою отвагу.

«Голда. Судный день» – библиографическая драма Гая Наттива, лауреата премии «Оскар» 2019 за лучший короткометражный фильм «Кожа» (2018). Страна: Великобритания, США.

Сюжет фильма основан на реальных событиях и повествует о работе и решениях премьер-министра Израиля Голды Мейр. Хроника арабо-израильской войны 1973 года с блестящим актёрским составом. Главную роль исполняет Хелен Миррен, лауреат премий «Оскар», BAFTA, «Тони», «Оливье», SAG и «Золотой глобус» за воплощение образа Королевы Елизаветы II. Сценарий – Николас Мартин. В ролях: Камилль Коттен, Рами Хойбергер, Лиор Ашкенази, Элли Пирси и другие.

«Проклятье монахини 2» – ещё один фильм, посвящённый персонажам вселенной ужасов «Заклятие» Джеймса Вана. Продолжением франшизы занялся режиссёр Майкл Чавес. Страна: Великобритания, США.

Действия фильма возвращают зрителей к зарождению главного антагониста франшизы. В центре сюжета школа для девочек в Румынии, 1956 год. Древний демон Валак наводит ужас на учениц. Героине - монахине Ирен предстоит снова столкнуться со страхом. Судя по трейлеру, зрителей ждут классические элементы франшизы и полюбившийся каст, среди которых Таисса Фармига, Бонни Ааронс, а также Анна Попплуэлл, Сторм Рид, Йонас Блоке и другие.

«Паранормальные явления: ритуальный дом» – ужас от режиссёра и сценариста Трэвиса Байбла.

Группа блогеров пробирается в дом с дурной славой ради высоких рейтингов. Но они не подозревали какие страшные события могут произойти. В ролях: Джерилин Армстронг, Майкл Бонини, Брэндон Дойл, Танеиша Фигероа.