Кинологи провели встречу с детьми с ограниченными возможностями в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кинологический центр Агентства РК по финансовому мониторингу провел встречу с детьми Ассоциации родителей детей-инвалидов, в ходе которой собаки на службе продемонстрировали навыки поиска запрещенных веществ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кинологический центр Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу на постоянной основе оказывает содействие детям с ограниченными возможностями в реабилитации с использованием служебных собак.

16 августа 2021 года сотрудниками Кинологического центра в рамках поддержки и развития канистерапии, организованы и проведены мероприятия с элементами показательных выступлений со служебными собаками для детей Ассоциации родителей детей-инвалидов «АРДИ». Присутствующим была продемонстрирована работа собак на поиск.

«Каждый из нас в своей жизни, так или иначе, общается с домашними животными. Роль животных в жизни и становлении человека на протяжении почти всего развития человечества – велика. Животные в разные периоды, так или иначе, помогали человеку – и физически, и духовно. Эксперты Организации Объединённых Наций (ООН) и Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) считают, что процесс роста числа лиц с ограниченными возможностями является характерным для всего населения планеты. Ежегодно увеличивается количество детей, имеющих различные нарушения развития. Такие дети нуждаются в комплексной терапии и в постоянном внимании. Одним из таких методов эффективной терапии может стать, широко распространённый метод канистерапии, который приобретает всё большую популярность и в Казахстане», - отметили в пресс-службе ведомства.

Канистерапия – разновидность энималтерапии – метод лечения и реабилитации, с использованием специально отобранных и обученных собак. В настоящее время канистерапию используют при лечении таких серьёзных заболеваний, как детский церебральный паралич, аутизм, гиперактивность, сердечно-сосудистые заболевания, различные фобии, тревожность, задержка речи. Огромную роль в канистерапии также играет тактильное взаимодействие с собакой-терапевтом.