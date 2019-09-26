Киноленту «Казахское ханство. Алмазный меч» покажут в Люксембурге

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – 16 ноября в Люксембурге пройдет кинопоказ художественного исторического фильма «Казахское ханство. Алмазный меч», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Киноленту можно будет посмотреть в крупнейшем кинотеатре Великого Герцогства «Utopolis». Здесь проходят мировые премьеры фильмов, показы новинок мировой киноиндустрии.

Руководитель ассоциации сотрудничества Казахстана и Люксембурга Нургуль Турсинова, которая организовала первый в истории показ казахского фильма на территории герцогства, объяснила выбор кинока р тины, снятой по трилогии Ильяса Есенберлина «Кочевники», возможностью донести до широкой аудитории атмосферу, дух и характер людей, живущих в Великой степи.

«Этот фильм о периоде становления казахской государственности и пути, который начался в XV веке и привел к нашей независимости. Мы хотели также показать это европейцам», - сказала Н. Турсинова, которая более 10 лет живет и работает в Люксембурге.

В день кинопоказа планируется фуршет с участием режиссера, продюсеров или актеров фильма, где приглашенные зрители смогут вживую побеседовать с представителями творческой команды, принимавшими участие в создании эпической киноленты.

К слову, ассоциация сотрудничества Казахстана и Люксембурга, созданная по инициативе Н. Турсиновой и ее супруга в начале текущего года, поддерживает тесные отношения с Посольством нашей страны. В Великом Герцогстве проживает порядка 60 граждан Казахстана.

До сих пор работа ассоциации была стремительной, как полет стрелы. Уже в апреле было организовано празднование Наурыза, а впоследствии проведено несколько культурных мероприятий и встреч диаспоры.

Любопытная деталь: несмотря на все различия между Казахстаном и Люксембургом, эти страны тем не менее имеют общую особенность.

«Люксембуржцы - это народ, который, несмотря на свою близость к Франции и Германии, смог сохранить свою идентичность. В этом отношении мы похожи», - подчеркнула собеседница «Казинформа».

Как пояснила Нургуль Турсинова, в случае успеха в Люксембурге фильм «Казахское ханство. Алмазный меч» покажут в кинотеатрах Бельгии и Нидерландов. При этом у ассоциации в планах продемонстрировать и другие отечественные фильмы на территории Бенилюкса.

Отметим, в эти дни, 26-29 сентября, в Париже проходит первый кинофестиваль казахского кино во Франции, организованный французской Ассоциацией казахстанского кино. Там кинолента «Казахское ханство. Алмазный меч» входит в репертуар.

Программа кинофестиваля во французской столице, помимо «Алмазного меча», включает 10 отечественных картин разнообразных жанров, среди которых фильм «Айка», получивший в Каннах награду за лучшую женскую роль, и снятая совместно французскими и казахстанскими кинематографистами лента «Олма Джон».