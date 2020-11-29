Кинокартина Адильхана Ержанова объявлена лучшим азиатским фильмом на фестивале в Таллинне

ТАЛЛИН - АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Кинокартина «Улболсын» прославленного казахстанского режиссера, обладателя «Азиатского Оскара» Адильхана Ержанова была объявлена «Лучшим азиатским фильмом» на XXIV Таллиннском кинофестивале «Темные ночи», передает МИА «Казинформ».

27 ноября XXIV Таллиннский кинофестиваль «Темные ночи» вручил премии лауреатам в четырех конкурсных программах, а также победителям в конкурсных программах фестиваля молодежных и детских фильмов Just Film и фестиваля короткометражных и анимационных фильмов PÖFF Shorts.

Как сообщается на сайте кинофестиваля, фильм «Улболсын» режиссера А. Ержанова удостоился премии Сети по продвижению азиатского киноискусства NETPAC.

«Жюри Сети продвижения азиатского кино (NETPAC) выбирало из азиатских фильмов в главной конкурсной программе и дебютах и отдало предпочтение казахско-французскому фильму Адильхана Ержанова «Улболсын», - говорится на сайте кинофестиваля.

«Несколько дней назад на кинофестивале «Темные ночи» в Таллинне состоялась мировая премьера нашего фильма «Улболсын», а вчера на церемонии закрытия фестиваля было объявлено, что картина названа «Лучшим азиатским фильмом».

Поздравляю всю команду фильма «Улболсын»!» - поделился радостной новостью Адильхан Ержанов в своем аккаунте в Instagram, приложив скрин твита таллиннского кинофестиваля.



