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    Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике - СМИ

    2 Мая 2020, 04:03

    ПХЕНЬЯН. КАЗИНФОРМ - Кадры с участием лидера КНДР Ким Чен Ына были показаны в субботу северокорейскими СМИ впервые за последние 20 дней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    Кадры были сняты в городе Сунчхоне, когда Ким Чен Ын посетил завод по производству удобрений.

    Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что лидер КНДР перенес операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии. Власти Южной Кореи эти слухи отрицали.

    В СМИ ничего не сообщали о появлениях Кима на публике с 11 апреля, что вызвало слухи о том, что 36-летний лидер страны тяжело болен, по информации Ренхап.

    Напомним, ранее северокорейские СМИ сообщали об активности Ким Чен Ына на фоне слухов о его болезни и смерти.

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    Корея
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