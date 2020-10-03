Ким Чен Ын пожелал выздоровления Дональду Трампу

ПХЕНЬЯН. KCNA - КАЗИНФОРМ - Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики товарищ Ким Чен Ын 3 октября направил телеграмму с пожеланием выздоровления президенту Соединенных Штатов Америки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.

«Я получил известие, что Вы и первая леди США получили положительный результат теста на коронавирус. От всей души желаю Вам и первой леди скорейшего выздоровления. Вы обязательно преодолеете болезнь», - отметил в телеграмме Ким Чен Ын.