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    Ким Чен Ын пожелал выздоровления Дональду Трампу

    3 Октября 2020, 11:58

    ПХЕНЬЯН. KCNA - КАЗИНФОРМ - Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики товарищ Ким Чен Ын 3 октября направил телеграмму с пожеланием выздоровления президенту Соединенных Штатов Америки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.

    «Я получил известие, что Вы и первая леди США получили положительный результат теста на коронавирус. От всей души желаю Вам и первой леди скорейшего выздоровления. Вы обязательно преодолеете болезнь», - отметил в телеграмме Ким Чен Ын.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    США Корея
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