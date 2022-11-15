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    Килограмм синтетических наркотиков изъяли полицейские в Шымкенте

    15 Ноября 2022, 13:03

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Килограмм «синтетики» изъяли полицейские в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники департамента полиции Шымкента в ходе рейдовых мероприятий в рамках ОПМ «Карасора» установили жителя Усть-Каменогорска, который носил с собой в сумке наркотические вещества. При проверке полицейские обнаружили и у мужчины синтетические наркотики весом более 1 кг. По результатам экспертизы выявлено, что это мефедрон. По факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.


    Фото: polisia.kz
    Видео МВД РК Шымкент Борьба с наркотиками
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