Киберучения: обяжут ли казахстанцев ставить сертификат на устройство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обяжут ли казахстанцев ставить сертификат на свои гаджеты и средства связи в рамках проводимых киберучений, объяснил заместитель начальника департамента информационной (кибер) безопасности КНБ РК Галымбек Татенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы можете его не ставить. На свое устройство вы можете поставить только добровольно. Если вы хотите иметь доступ, чтобы у вас работала точечная блокировка, не отключался весь ресурс, вы ходили только по вашим ссылкам, а не по каким-то противоправным, то сертификат это помогает сделать», - заявил Галымбек Татенов на брифинге в СЦК.

Он также напомнил о том, что киберучения закончены.

«Мы же уже объявили, что учения закончены. Мы инспектирование выключили, сейчас вы получите спокойно доступ. С 9:20 мы выключили систему, вы можете спокойно получить доступ, без сертификата. Я просто говорю о будущем. Если возникнет такая ситуация, чтобы опять не возвращаться к этой проблеме, лучше его установить сейчас», - заключил Г. Татенов.