Киберщит отразил за месяц около 20 млн атак на Казнет

«На сегодняшний день для минимизации угроз проводятся работы по анализу всего сетевого трафика в режиме реального времени и проверяется каждый пакет. Киберщит отражает атаки внутреннего и внешнего периметра, фильтруя вредоносный трафик и вредоносные программные обеспечения. Только за месяц было отражено около 20 млн кибератак», - говорится в сообщении ГТС.

ГТС предполагает, что кибератаки связаны с началом электорального периода в Казахстане.

Отмечается, что для DDoS-атак использовались сети из зараженных компьютеров и IoT-устройств, называемых ботнетами, которые могут находиться распределенно по всему миру.

В настоящее время Киберщит работает в усиленном режиме.

DDoS-атака — это специально направленный мощный поток трафика в виде хаотичных запросов на конкретный интернет-ресурс или сегмент Интернета. В результате атаки затрудняется доступ к Интернету (возможны задержки в работе интернет-сервисов), или он вовсе перестает работать.