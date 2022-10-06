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    Киберщит отразил за месяц около 20 млн атак на Казнет

    6 Октября 2022, 20:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Средствами защиты комплекса «Киберщит» АО «Государственная техническая служба» (АО «ГТС») ведутся работы по отражению кибератак, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГТС.

    «На сегодняшний день для минимизации угроз проводятся работы по анализу всего сетевого трафика в режиме реального времени и проверяется каждый пакет. Киберщит отражает атаки внутреннего и внешнего периметра, фильтруя вредоносный трафик и вредоносные программные обеспечения. Только за месяц было отражено около 20 млн кибератак», - говорится в сообщении ГТС.

    ГТС предполагает, что кибератаки связаны с началом электорального периода в Казахстане.

    Отмечается, что для DDoS-атак использовались сети из зараженных компьютеров и IoT-устройств, называемых ботнетами, которые могут находиться распределенно по всему миру.

    В настоящее время Киберщит работает в усиленном режиме.

    DDoS-атака — это специально направленный мощный поток трафика в виде хаотичных запросов на конкретный интернет-ресурс или сегмент Интернета. В результате атаки затрудняется доступ к Интернету (возможны задержки в работе интернет-сервисов), или он вовсе перестает работать.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Интернет Безопасность
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