Киберпреступную группу осудили в Шымкенте за кражу 65 млн тенге со счетов казахстанцев

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Преступники обокрали счета 27 казахстанцев на сумму более 65 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

Житель Шымкента, доверившись лжесотрудникам банка, лишился 4 млн тенге.

«Банкиры» позвонили с неизвестного номера, сообщив о возможном покушении на его финансы, попросили проделать несколько онлайн-операций на телефоне для сохранения своих средств. Так горожанин оформил два кредита и перевел их на якобы безопасные счета. Факт следователи зарегистрировали по статье 190 УК», - рассказали в пресс-службе департамента полиции.

Задействовали специальную группу по борьбе с киберпреступностью городского департамента полиции. Преступление было совершено целой мошеннической группой, орудовавшей по всей стране.

«Шесть молодых мужчин - уроженцы Шымкента. За полгода они обокрали счета 27 казахстанцев на сумму более 65 млн тенге. Среди потерпевших жители столицы, Алматы, Петропавловска, Кокшетау, Уральска, Караганды и других регионов. Четырех членов преступной группы полиция задержала на территории мегаполиса и Туркестанской области, а остальных двух в результате международного розыска нашли в России», - уточнили в ведомстве.

У каждого из них была своя обязанность. Один выполнял роль главаря и давал задания, другие находили дропперов, а третьи снимали выручку в банкоматах. Томы уголовного дела со всеми доказательствами полицейские направили в суд. Приговором суда мошенники лишены свободы от трех до четырех лет.