Киберпреступники помогали сдавать тестирование школьникам и учителям в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде группа людей за денежное вознаграждение помогала выпускникам школ, учителям и руководителям организаций среднего образования успешно пройти единое национальное и квалификационное тестирование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Кызылординского областного суда.

Как рассказали в пресс-службе суда №2 города Кызылорды, подсудимые А., К., М., Щ., К., Н. совершили тяжкие уголовные правонарушения в сфере информатизации и связи.

«В частности, граждане С. и Д. заключили договор с техническим директором центра тестирования Н., чтобы организовать незаконное тестирование с целью получения денежного вознаграждения. Согласно соглашению, неправомерное дистанционное подключение к базе «компьютерное тестирование» Национального центра тестирования должен был проводить оператор филиала А., за что ему была обещана доля от выручки. А специалист по IT технологиям Щ. подготовил устройство «тонкий клиент», обеспечивающее удаленный доступ к компьютерам тестируемых, и передал его своему подельнику М.»,- сообщили в суде.

Таким образом, оператор А., путем удаленного подключения к базе «компьютерное тестирование» Национального центра тестирования к компьютеру, принадлежащему Национальному центру тестирования, незаконно подключился к более чем 100 тестовым компьютерам, получил неправомерный доступ, имел полную возможность копировать тестовые вопросы и на время тестирования получал правильные ответы. Через приложения «VNC Viewer» и «AnyDesk тестируемым присваивались высокие баллы. А преступная группа получала соответствующие премии.

«В результате противоправных действий подсудимых государству причинен материальный ущерб на сумму 27 594 052 тенге. Однако в ходе досудебного расследования ущерб полностью возмещен», — отметили в пресс-службе суда №2 города Кызылорды.

Приговором суда подсудимые А. и К. признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Такой же срок получили и другие подсудимые, проходящие по этому делу.

«Всем подсудимым назначено условное наказание в соответствии с частью 1 статьи 63 УК», — добавили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.



