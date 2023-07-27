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      Западно-Казахстанская область

    «Киберпол» начал свою работу в ЗКО

    27 Июля 2023, 18:01

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Западно-Казахстанской области начало работу новое подразделение по борьбе с киберпреступлениями. Основной задачей нового подразделения является профилактика и усиление борьбы с интернет-мошенничеством, передает МИА «Казинформ».

    В церемонии открытия нового подразделения приняли участие начальник ДП ЗКО полковник полиции Оразалиев Арман Молдиярович и заместитель прокурора области Сатбаев Азамат Алибекович.

    Вопрос противодействия интернет-мошенничествам и телефонным мошенничествам является наиболее актуальным на сегодня вопросом и находится на контроле Главы государства.

    «Мы работаем над реализацией пилотного проекта «Киберпол» с 19 мая этого года. Раскрытием и расследованием этого преступления будет заниматься специализированная группа. В составе группы 9 сотрудников (4 следователя, 4 оперуполномоченных, 1 криминалист), оснащенных современным оборудованием. Они будут работать по принципу «одного окна» и сразу же после получения обращения одновременно будут проводить все необходимые оперативно-розыскные мероприятия», - отметил начальник департамента Арман Оразалиев.

    Спецподразделение «Киберпол» оснащено цифровой лабораторией. Также специалисты отдела могут выявить программы, которыми пользуются интернет-мошенники, путем мониторинга гаджетов.

    С момента действия подразделения «Киберпол» уже раскрыто и направлено в суд 15 дел и имеется перспектива на раскрытие еще 33 дел.

    Преступники используют все методы для достижения своих целей. В июле месяце на территории всей страны возобновились старые методы мошенничеств. Мошенники звонят на городские номера (более 400 фактов) престарелым людям, где представившись сотрудниками полиции или прокуратуры, под предлогом совершенного дорожно-транспортного происшествия с участием близкого родственника, требовали денежную компенсацию для решения вопроса о закрытии дела.

    Установлено, что мошенники совершают преступления из ближнего зарубежья, а курьеров для извлечения денег и последующего внесения на их счета находят через объявления в Telegram- каналах.

    По 19 зарегистрированных в Уральске фактам задержаны 6 курьеров, проводится досудебное расследования, по результатам которых их действиям будет дана правовая оценка.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью Регионы Казахстана Мошенничество Уральск
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