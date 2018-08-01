Кибермошенники выдают себя за полицейских - ДВД Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Интернет является полезным не только для информации и развлекательного контента, но и площадкой мошеннической деятельности для вездесущих мошенников. Об одной из уловок мошенников предупреждают полицейские, передает пресс-служба ДВД Астаны.

Так, в ДВД Астаны с заявлением обратилась местная жительница, у которой неизвестные обманным путем завладели деньгами. По факту мошенничества проводится досудебное расследование.

В конце июня т.г. девушка, посещая различные интернет-сайты на мобильном телефоне, наткнулась на неизвестную ссылку. После нажатия вышло табло с предупреждением от имени Управления по киберпреступности МВД РК о том, что за посещение порнографических сайтов необходимо заплатить штраф на киви-кошелек. Ничего не подозревая, потерпевшая перечислила денежные средства на киви-кошелек.

На экране высвечивается картинка якобы от МВД РК с текстом, сообщающим о нарушении закона по причине просмотра и копирования порнографического материала. Для возобновления доступа к мобильному телефону вирусная программа предлагает оплатить «штраф» в размере шести тысяч тенге. Оплату советуют произвести через VISA QIWI Wallet. Отмечается, что деньги необходимо перечислить в течение суток.

По словам начальника отдела криминальной полиции ДВД Астаны Талгата Булегенова, подобные схемы мошенничества используются также и на персональных компьютерах. Так, зараженный компьютер перенаправляет пользователя на интернет-ресурсы, которые блокируют работу браузера. На мониторе появляется текст от имени Управления по киберпреступности МВД РК, сообщающий о нарушении закона. Для разблокировки требуется заплатить штраф от 6000 до 15 тысяч тенге через платежные терминалы. В противном случае, материалы дела якобы будут переданы в прокуратуру для привлечения к уголовной ответственности за хранение и копирование информации порнографического содержания.

«Интернет-мошенники рассчитывают на доверчивых людей. И если Вы столкнулись с подобным фактом вымогательства, то ни в коем случае не нужно производить оплату. Помните, что государственные органы не блокируют компьютер (или смартфон) граждан. МВД не имеет отношения к распространяемому сообщению. А если все-таки была произведена оплата, то необходимо сохранить чек терминала и обратиться в полицию, приложив чек к заявлению», - отмечается в сообщении.



Полицейские рекомендуют, чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, необходимо не допускать запуск подозрительных программ на компьютере или на смартфоне. Не посещать ресурсы, в том числе рекламные баннеры и всплывающие окна сомнительного содержания. В случае появления картинки, необходимо перезагрузить мобильный телефон, либо компьютер и проверить на наличие вирусов.