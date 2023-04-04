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    Кибермошенники «разыгрывают» в WhatsApp денежные призы от имени сети супермаркетов

    4 Апреля 2023, 14:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кибермошенники вновь активизировались в WhatsApp. На этот раз они обещают денежные призы от имени сети супермаркетов SMALL, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал STOPfake.kz.

    Ссылка с приглашением на розыгрыш, которая прикреплена к сообщению, ведет не на официальный сайт сети супермаркетов, а на сторонний ресурс. Там посетителям предлагают пройти опрос и получить «подарок на Рамадан».

    На самом деле SMALL не имеет к этому сайту и опросу никакого отношения. Об этом говорится на официальной странице сети супермаркетов в Instagram.

    «Просим вас обратить внимание — в Сети появился мошеннический сайт, который предлагает 100 000 тенге в честь праздника Рамадан. Все актуальные акции и новости только на официальном сайте small.kz и в социальных сетях. Будьте бдительны и внимательны, не попадайтесь на уловки мошенников», — сказано в публикации.

    Опросы подобного рода — это дело рук мошенников. Таким образом они собирают данные пользователей: информацию об их платежных картах, логины и пароли от личных аккаунтов, электронной почты и прочих ресурсов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Общество Мошенничество
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