Кибермошенники «разыгрывают» в WhatsApp денежные призы от имени сети супермаркетов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кибермошенники вновь активизировались в WhatsApp. На этот раз они обещают денежные призы от имени сети супермаркетов SMALL, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал STOPfake.kz.

Ссылка с приглашением на розыгрыш, которая прикреплена к сообщению, ведет не на официальный сайт сети супермаркетов, а на сторонний ресурс. Там посетителям предлагают пройти опрос и получить «подарок на Рамадан».

На самом деле SMALL не имеет к этому сайту и опросу никакого отношения. Об этом говорится на официальной странице сети супермаркетов в Instagram.

«Просим вас обратить внимание — в Сети появился мошеннический сайт, который предлагает 100 000 тенге в честь праздника Рамадан. Все актуальные акции и новости только на официальном сайте small.kz и в социальных сетях. Будьте бдительны и внимательны, не попадайтесь на уловки мошенников», — сказано в публикации.

Опросы подобного рода — это дело рук мошенников. Таким образом они собирают данные пользователей: информацию об их платежных картах, логины и пароли от личных аккаунтов, электронной почты и прочих ресурсов.



