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    Кибермошенники обманывают казахстанцев от имени крупного банка

    16 Ноября 2021, 10:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере WhatsApp рассылают сообщение, в котором пользователям предлагают пройти опрос и выиграть 50 000 тенге. Такой конкурс якобы проводит Halyk Bank в честь своего 98-го дня рождения. На самом деле так орудуют мошенники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

    Рассылка, в которой пользователям предлагают заполнить анкету и получить денежный приз, не имеет никакого отношения к Halyk Bank.

    «Это мошенники. Просим вас быть бдительными и не проходить по таким ссылкам», — сообщили в службе поддержки банка.

    Более того, информации о розыгрыше в честь дня рождения Halyk Bank нет ни на официальном сайте организации, ни на официальных страницах в социальных сетях.

    Следовательно, сайт, на котором проходит розыгрыш, не является официальным ресурсом Halyk Bank и был создан неизвестными людьми.

    Как правило, подобные онлайн-платформы принадлежат кибермошенникам, стремящимся заполучить персональные данные пользователей.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Банки МВД РК Мошенничество Фейки
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