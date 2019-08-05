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    Киберкосмонавт отправится на орбиту с Байконура 22 августа 2019 года

    5 Августа 2019, 18:05

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур продолжается подготовка к беспилотному старту корабля «Союз МС-14», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось о том, что российский робот «Федор», сменив имя наSkybot F-850, 23 июля 2019 года прибыл на космодром.

    Планируется, что вкосмос киберкосмонавт отправится 22 августа и вернется на Землю 7 сентября 2019года.

    По информациипресс-службы Роскосмоса, подготовка Skybot к полету на МКС проходит в плановомрежиме. На станции робот будет работать в российском сегменте МКС под управлениемкосмонавта Александра Скворцова. Представители «Роскосмоса» не комментируют,чем конкретно будет заниматься «Федор» на станции, обещая рассказать об этом послеокончания миссии.

    Американскоеаэрокосмическое агентство NASA не стало предъявлять каких-либо дополнительныхтребований безопасности к роботу «Фёдору», он должен соответствовать обычнымтребованиям безопасности, которые применяются в России ко всем грузам,отправляемым на станцию, сообщают российские СМИ.

    Разработкой первого российскогочеловекообразного робота «Фёдор» занимался Фонд перспективных исследованийсовместно с НПО «Андроидная техника».

    Как стало известно, SkybotF-850, получивший элементы искусственного интеллекта, умеет шутить иподдерживать философские беседы. А перед запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а»22 августа 2019 года с космодромаБайконур робот будет докладывать о предстартовой подготовке, а во время стартаи полета – озвучивать параметры полета и наблюдаемые события.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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