Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    «Кибер шериф» начал работу в Мангистауской области

    1 Сентября 2022, 18:17

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Большой вклад в обеспечение безопасности дорожного движения вносят современные технические средства. Так, в Мангистауской области функционируют комплексы «Кибер шериф», передает МИА «Казинформ» смо ссылкой на Polisia.kz.

    Новые устройства обладают высокими возможностями: могут отслеживать три ряда полос и регистрировать автомобили на расстояние до 150 метров. В настоящее время данное устройство работает в регионе, они дополнительно информируют инспектора с распознаванием государственных регистрационных знаков водителей, нарушающих правила дорожного движения, автоматически проверяют объекты по базам поиска, регистрируют их и записывают на видео.

    Исключение человеческого фактора является важным показателем эффективности этого устройства. Полная автоматизация позволяет быстро хранить, обрабатывать и отправлять все данные на сервер, работать с несколькими базами поиска. «Кибер шериф» позволяет мгновенно определить, находится ли транспортное средство в розыске, а боковые камеры мгновенно распознают пешеходов, автоматически сравнивая их лица с базой лиц, скрывающихся от суда и органов следствия.

    Самая распространенная причина ДТП-превышение скорости. Поэтому для повышения уровня ответственности водителей используются технические средства контроля.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Борьба с преступностью ДТП Мангистауская область Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Достигнуто соглашение о трудоустройстве бывших работников «БерАли»
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи