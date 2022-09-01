«Кибер шериф» начал работу в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Большой вклад в обеспечение безопасности дорожного движения вносят современные технические средства. Так, в Мангистауской области функционируют комплексы «Кибер шериф», передает МИА «Казинформ» смо ссылкой на Polisia.kz.

Новые устройства обладают высокими возможностями: могут отслеживать три ряда полос и регистрировать автомобили на расстояние до 150 метров. В настоящее время данное устройство работает в регионе, они дополнительно информируют инспектора с распознаванием государственных регистрационных знаков водителей, нарушающих правила дорожного движения, автоматически проверяют объекты по базам поиска, регистрируют их и записывают на видео.

Исключение человеческого фактора является важным показателем эффективности этого устройства. Полная автоматизация позволяет быстро хранить, обрабатывать и отправлять все данные на сервер, работать с несколькими базами поиска. «Кибер шериф» позволяет мгновенно определить, находится ли транспортное средство в розыске, а боковые камеры мгновенно распознают пешеходов, автоматически сравнивая их лица с базой лиц, скрывающихся от суда и органов следствия.

Самая распространенная причина ДТП-превышение скорости. Поэтому для повышения уровня ответственности водителей используются технические средства контроля.

Фото: polisia.kz