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    Kia раскрыла подробности строительства завода в Казахстане

    4 Августа 2023, 16:40

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В январе текущего года Президент РК Касым-Жомарт Токаев запустил мелкоузловое производство (CKD) автомобилей Kia в Костанае. Тогда же руководство южнокорейской компании поделилось планами о строительстве нового завода для бренда, передает МИА «Казинформ».

    Сегодня, в рамках инвестиционного форума «Kostanay Invest-2023» Kia Corporation обнародовала детали строительства, цели и задачи, стоящие перед будущим производством.

    «В октябре этого года стартует строительство завода. Уже в августе 2024 года начнется установка оборудования. В марте 2025 года состоится пилотный запуск завода. И в июне 2025 года мы откроем полный цикл производства», - сказал генеральный директор завода Kia Ким Дэки.

    Площадь будущего завода более 85 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составят 200 млн долларов США.

    Мистер Ким рассказал о трансформации работы бренда по всему миру. И отметил, что значимая роль в этом вопросе отведена Казахстану, который является стратегически важным мостом между Европой и Азией.

    Южнокорейская компания совместно с казахстанским партнером в лице компании Allur заинтересованы в повышении уровня локализации машин в регионе. Об этом подробно рассказал координирующий директор по закупкам CKD-компонентов Kia Corporation Нам Чунсик.

    По его словам, в Казахстане ожидается подъем продаж бренда до 2027 года почти в два раза. Поэтому уже сейчас важно наращивать локализацию и развивать кластер автомобильной промышленности.

    Отмечается, что в Костанае уже ведется работа по снижению логистических затрат за счет создания кластерного комплекса и поиска поставщиков. В первую очередь, локализация коснется модульных и крупногабаритных деталей авто.

    Представители компании Kia Corporation отметили, что новый завод окажет положительное влияние на развитие отрасли, региона и Казахстана в целом. Kia намерены вести большую социальную работу, особенно в части создания рабочих мест и образованию в стране поколения технических специалистов.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Строительство Авто
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