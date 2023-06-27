КХЛ представила календарь нового сезона с участием «Барыса»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - КХЛ представила календарь регулярного чемпионата сезона 2023/2024, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ХК «Барыс».

Команды проведут 68 матчей, а общее число игровых дней станет рекордным – 165. С момента старта чемпионата до первой паузы команды проведут 98 игровых дней подряд.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2023/2024 стартует 1 сентября 2023 года в Москве на «ЦСКА Арене» матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона «Ак Барсом».

Структура формирования матчей для каждой из команд в регулярном чемпионате:

44 матча с каждой командой (22 дома, 22 в гостях);

Запад

20 матчей с каждой командой конференции (10 дома, 10 в гостях);

4 матча в рамках добора (2 дома, 2 гостях);

Восток

22 матча с каждой командой конференции (11 дома, 11 в гостях);

2 матча в рамках добора (1 дома, 1 в гостях).

До единственной в сезоне большой паузы на Неделю звезд хоккея и Кубок Первого канала команды будут играть 98 дней подряд. Пауза продлится с 8 по 18 декабря, а новогодний перерыв составит всего три дня — с 31 декабря по 2 января. Расписание составлено таким образом, чтобы равномерно распределить матчи по дням. В среднем каждый день в чемпионате будет проходить пять матчей.

«Барыс» начнёт сезон короткой домашней серией. 2 сентября казахстанцы сыграют в Астане с «Салаватом Юлаевым», 4 сентября примут «Сибирь». Далее «Барыс» отправится в выездное турне по маршруту Новосибирск – Омск – Москва. Встречи с «Сибирью», «Авангардом» и «Динамо» состоятся 7, 9 и 11 сентября соответственно.

Завершится регулярный чемпионат для нашей команды 26 февраля. В этот день «Барыс» примет на домашней арене «Сибирь».

Значимые даты регулярного чемпионата:

08.02.2024. «Барыс» - СКА. 1000-й матч «Барыса» в КХЛ.

10.02.2024. «Барыс» - «Спартак». 600-й матч Андрея Скабелки («Барыс») в КХЛ.

Плей-офф пройдёт с 29 февраля по 29 апреля 2024 года. Первый раунд по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго произойдёт деление команд на две группы.

В первой группе сыграют лучшая из оставшихся команд Запада сыграет с четвёртой командой Востока, другую пару составят вторая из оставшихся по посеву команда Востока и третья команда Запада. На стадии полуфиналов победители этих пар сыграют между собой.

Пары второй группы: первая команда Востока против четвёртой команды Запада, вторая команда Запада против третьей команды Востока. Победители этих пар также сыграют между собой в следующем раунде. На стадии полуфиналов перепосев команд производиться не будет.