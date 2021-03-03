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    КФГД выплатил вкладчикам AsiaCredit Bank почти 70% гарантийного возмещения

    3 Марта 2021, 15:41

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – За первую неделю Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) выплатил вкладчикам АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» почти 70% гарантийного возмещения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По состоянию на 3 марта 2021 года 2 511 вкладчиков АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» получили средства на общую сумму порядка 13,12 млрд тенге, что составляет 68,7% от общей суммы обязательств Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).

    «Выплата гарантийного возмещения вкладчикам АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» через АО «Евразийский банк», выбранный в качестве банка-агента, началась 24 февраля 2021 года и продолжится до 1 мая 2022 года», - сообщили в пресс-службе КФГД.

    Вкладчики вправе выбрать любой удобный для себя способ получения гарантийного возмещения: наличными в кассе банка-агента, перевод денег на банковский счет в банке-агенте или в любом другом банке.

    Общая информация о гарантии по депозитам и порядке осуществления выплаты возмещения доступна на сайте Фонда www.kdif.kz. Вкладчики могут обратиться за консультацией по телефону 1460, через чат на сайте КФГД, в Telegram-чате @kdif_ask, на официальных страницах фонда deposit.kz в Facebook и Instagram, а также написав на электронный адрес info@kdif.kz.

    Напомним, что в соответствии с постановлением gравления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка было принято решение о лишении АО «AsiaCredit Bank» лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, выданной банку агентством.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

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