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    КФГД выплатил вкладчикам АО «Tengri Bank» 10,7 млрд тенге

    5 Октября 2020, 16:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) через Евразийский банк, выбранный в качестве банка-агента, за первые 5 дней выплатил вкладчикам АО «Tengri Bank» 10,7 млрд тенге, что составляет 60,4% от общей суммы обязательств КФГД по выплате гарантийного возмещения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В банк-агент за возмещением уже обратилось около 2,3 тысяч вкладчиков АО «Tengri Bank». Больше всего из Алматы – 599 человек, Павлодара – 328 человек и Нур-Султана – 319 человек. В большинстве областей Республики Казахстан доля обязательств перед вкладчиками, которые уже были погашены, превышает 50%.

    Напомним, что вкладчики АО «Tengri Bank» смогут получить выплату гарантийного возмещения, обратившись до 30 сентября 2021 года во все отделения Евразийского банка.

    КФГД выплачивает возмещение из средств специального резерва в пределах суммы остатка депозита, денег на банковском счете или платежной карточке с учетом накопленного вознаграждения, но не более максимальной суммы:

    • 15 млн тенге – по сберегательным депозитам в национальной валюте;

    • 10 млн тенге – по депозитам, карточкам и счетам в национальной валюте;

    • 5 млн тенге – по депозитам, карточкам и счетам в иностранной валюте (по курсу обмена валют, установленному на дату лишения АО «Tengri Bank» лицензии).

    Автор:

    Данияр Дауталиев

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